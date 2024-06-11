Зеленський відкинув можливість будь-яких компромісів із Росією

Президент заявив, що час для компромісів із російською стороною – вичерпаний

Володимир Зеленський (Фото: JULIEN DE ROSA/EPA)

Україна відкидає можливість компромісів у війні, розпочатій російською стороною. РФ має понести відповідальність за наслідки своїх дій на українській території. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Німеччини.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Тільки за справедливої відповідальності виростає історичний шанс вилікуватись від агресії", – висловився він.

Президент зазначив, що Росія повинна розібрати руїни та заплатити за наслідки дій російської армії в Україні.

Зеленський наголосив, що важливим є відбудова України після закінчення війни і кожен російський грошовий актив, який можуть передати Києву, має бути використано.

За його словами, тут не може бути жодних компромісів. Він пояснив, що час для цього вичерпаний – такої можливості не стало після того, як РФ почала обстрілювати українські міста.

"Навіть якби хтось спробував інакше, Путін сам зітре будь-яку надію домовитись із ним", – сказав український глава.

Президент закликав союзників бути об’єднаними та не дати Росії можливості продовжити свій наступ Європою.

17 травня Зеленський сказав, що Путіну не вигідний діалог зі світом і наразі щодо відсутності цього "у нього немає дискомфорту".

27 травня президент висловився щодо участі РФ у мирних конференціях. Він заявив, що Україна не підтримує цього, адже до Путіна "ніякої віри немає" в його бажанні врегулювати конфлікт.

Читайте також: Дуда: Розмов про мирні переговори з РФ немає – Україна має жорстку позицію