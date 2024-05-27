У Зеленського спитали про участь РФ у Саміті миру. Нагадав про 200 раундів перемовин до 2022-го

Володимир Зеленський зазначив, що не бачить можливості в участі РФ у мирних конференціях, адже російській стороні не вигідне врегулювання конфлікту в Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна не підтримує залученість Росії до Саміту миру Швейцарії та інших подібних конференцій, адже російському диктатору Володимиру Путіну "ніякої віри немає" в його бажанні врегулювати конфлікт. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

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У Зеленського поцікавилися його думкою щодо можливого проведення Євросоюзом нового мирного саміту у Саудівській Аравії наприкінці 2024, в якому може взяти участь Росія, та про схвалення Україною цієї ідеї.

Про можливість проведення такої зустрічі писало видання Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників з ЄС. За інформацією журналістів, у блоці наразі обговорюють те, як перейти від зустрічі світових лідерів у Швейцарії до саміту за участі російського представництва.

У відповідь президент заявив, що Україна відкрита до пропозицій союзників щодо наближення миру в Україні, проте до Путіна "ніякої віри немає".

Він нагадав, що Україна вже провела понад 200 раундів перемовин у рамках Нормандських зустрічей і Мінських угод – результатів це не принесло.

"Все це були просто якісь кроки, які не призвели до закінчення війни, до припинення вогню, до деокупації наших територій і до сталого справедливого миру. І це факт", – сказав український глава.

Як пояснив Зеленський, на Саміті миру Україна не бачить Росію, адже РФ не вигідний мир. Він переконаний, що російська сторона блокуватиме будь-які намагання врегулювати конфлікт, зокрема, як це було із зерновим коридором.

15 квітня президент Польщі Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає – Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

24 квітня Зеленський заявив, що РФ хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

17 травня Зеленський сказав, що Путіну не вигідний діалог з усім світом щодо України, й у цьому питанні наразі "у нього немає дискомфорту".

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