У Зеленского спросили об участии РФ в Саммите мира. Напомнил о 200 переговорах до 2022-го

Владимир Зеленский отметил, что не видит возможности участия РФ в мирных конференциях, ведь российской стороне не выгодно решение конфликта в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не поддерживает вовлеченность России в Саммит мира Швейцарии и другие подобные конференции, так как к российскому диктатору Владимиру Путину "никакой веры нет" в его желании урегулировать конфликт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

У Зеленского поинтересовались его мнением о возможном проведении Евросоюзом нового мирного саммита в Саудовской Аравии в конце 2024 года, в котором может принять участие Россия, и об одобрении Украиной этой идеи.

О возможности проведения такой встречи писало издание Bloomberg, ссылаясь на неназванных собеседников из ЕС. По информации журналистов, в блоке сейчас обсуждается то, как перейти от встречи мировых лидеров в Швейцарии к саммиту с участием российского представительства.

В ответ президент заявил, что Украина открыта к предложениям союзников по приближению мира в Украине, однако к Путину "никакой веры нет".

Он напомнил, что Украина уже провела более 200 раундов переговоров в рамках Нормандских встреч и Минских соглашений – результатов это не принесло.

"Все это были просто какие-то шаги, не приведшие к окончанию войны, к прекращению огня, к деоккупации наших территорий и к устойчивому справедливому миру. И это факт", – сказал украинский глава.

Как объяснил Зеленский, на Саммите мира Украина не видит Россию, так как РФ не выгоден мир. Он убежден, что российская сторона будет блокировать любые попытки урегулировать конфликт, в частности, как это было с зерновым коридором.

15 апреля президент Польши Дуда заявил, что пока никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет – Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.

24 апреля Зеленский заявил, что РФ хочет сорвать Саммит мира и планирует, как это сделать.

17 мая Зеленский сказал, что Путину не выгоден диалог со всем миром по Украине, и в этом вопросе "у него нет дискомфорта".

Читайте также: Новый секретарь СНБО об идеях уступок территорий в обмен на "мир": Было бы жестокой изменой украинцев