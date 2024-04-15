Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців

Новий секретар РНБО зазначив, що наступного разу Путін не робитиме помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше

Олександр Литвиненко (Фото: скриншот з відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко застеріг західних політиків від спроб нав'язати Україні мирну угоду з Росією, яка вимагатиме від неї відмови від території. Про це повідомило видання The Economist.

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Попереджуючи західних партнерів, Литвиненко наголосив, що "Путін брехав, бреше і далі брехатиме".

"Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів", – сказав він.

Секретар РНБО зазначив, що угода, "укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки".

"Російський лідер підсів на ідею завоювання України",- заявив Литвиненко.

Він додав, що наступного разу російський диктатор Володимир Путін не робитиме помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".

7 квітня видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. В матеріалі йдеться, що пропозиція 45-го президента США полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.

Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

10 квітня президент Зеленський заявив, що якщо "мирний план" 45-го президента США Дональда Трампа полягає у тому, щоб віддати українські території Росії, то це "дуже примітивний план".

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