Новий секретар РНБО про ідеї поступок територій в обмін на "мир": Було б жорстокою зрадою українців
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко застеріг західних політиків від спроб нав'язати Україні мирну угоду з Росією, яка вимагатиме від неї відмови від території. Про це повідомило видання The Economist.
Попереджуючи західних партнерів, Литвиненко наголосив, що "Путін брехав, бреше і далі брехатиме".
"Поступка території Росії в обмін на мир була б жорстокою зрадою українців, які залишилися під насильницькою окупацією. Ще більше невинних людей буде вбито, ще більше кинуто до підвалів", – сказав він.
Секретар РНБО зазначив, що угода, "укладена з компульсивним брехуном, ймовірно, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує ще більше через два-три роки".
"Російський лідер підсів на ідею завоювання України",- заявив Литвиненко.
Він додав, що наступного разу російський диктатор Володимир Путін не робитиме помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами "військового мистецтва".
Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post.
- Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.
- 23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.
- 10 квітня президент Зеленський заявив, що якщо "мирний план" 45-го президента США Дональда Трампа полягає у тому, щоб віддати українські території Росії, то це "дуже примітивний план".
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