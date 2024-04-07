WP дізнався, як Трамп хоче зупинити війну. Україна нібито має поступитися Кримом та Донбасом

Пропозиція Трампа, як стверджує WP, полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Журналісти американської газети The Washington Post дізналися, в чому полягає "мирний план" 45-го президента США Дональда Трампа. За словами неназваних співрозмовників, знайомих з цим питанням, йдеться нібито про територіальні поступки – здачу Криму та Донбасу Росії.

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У березні 2023 року Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі.

За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії.

Експрезидент США нібито заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід", і що люди в деяких частинах України "погодилися б бути частиною Росії", стверджує джерело WP.

Передвиборчий штаб Трампа, як зазначили в The Washington Post, відмовився прямо відповідати на запитання.

"Будь-які припущення щодо плану Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", – заявила речниця штабу Каролайн Лівітт.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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