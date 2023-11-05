Зеленський про "24 години" Трампа: Мені вистачить 24 хвилини пояснити – так легко війну не закінчити

Президент Володимир Зеленський відреагував на слова 45-го президента США Дональда Трампа, який у березні 2023-го заявив, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російське повномасштабне вторгнення в Україну "за 24 години". Зеленський в інтерв'ю NBC сказав, що йому вистачить 24 хвилин, щоб пояснити Трампу, що зупинити війну так швидко не вийде.

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Зеленський запросив колишнього лідера Штатів до зони бойових дій, заявивши, що Трамп "не може керувати цією війною".

"Колишній президент Трамп сказав, що приблизно за 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну <…> Тут був президент Байден, і я думаю, він зрозумів деякі деталі, які можна зрозуміти, тільки перебуваючи тут. Тому я запрошую президента Трампа". Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини", – заявив Зеленський.

Український лідер заявив, що 24 хвилини замість 24 годин йому знадобляться на те, щоб пояснити Трампу, що він не може покласти край війні так легко, як він думає.

Зеленський наголосив, що з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо домовитися про мир, навіть якщо Трамп спробує.

"Якщо він не намагається і якщо він не готовий віддати нашу територію цій жахливій людині, Путіну, якщо ви не готові віддати її, якщо ви не готові віддати нашу незалежність, він не зможе впоратися з цим", – сказав Зеленський.

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