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Трамп назвав військове командування США "одними з найтупіших людей у житті" — відео видео

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17.10.2023, 09:24
Дональд Трамп
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Колишній президент США Дональд Трамп назвав найвищих військових чиновників своєї країни "одними з найтупіших людей". Про це він сказав під час передвиборчого мітингу у штаті Айова.

У своєму виступі Трамп почав критикувати американське військове командування і розповів історію про нібито ексглаву Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

"І один із них сказав мені, Міллі, він сказав: Сер, було б дешевше, якби ми залишили все. Я сказав: Звідки цей хлопець взявся? Абсолютно новий літак коштує $128 млн, так? Я сказав: Ви маєте на увазі, що думаєте, що дешевше залишити його, ніж заправити його невеликою кількістю палива і віднести кудись – навіть якщо ви просто полетите до Пакистану і привезете його додому. Чи ви полетите додому, більшість із них зможуть зробити цей шлях, вірно? Краще залишити його, сер", – сказав Трамп, не уточнюючи контексту.

Він зазначив, що "не хоче розповідати, через що йому довелося пройти із цими людьми".

"Одні з найтупіших людей, яких я коли-небудь зустрічав у своєму житті", – заявив політик.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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Дмитро Гриниченко
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