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Трамп назвал военное командование США "одними из самых тупых людей в жизни" — видео видео

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17.10.2023, 09:24
Дональд Трамп
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Бывший президент США Дональд Трамп назвал высших военных чиновников своей страны "одними из самых тупых людей". Об этом он сказал во время предвыборного митинга в штате Айова.

В своем выступлении Трамп начал критиковать американское военное командование и рассказал историю о якобы экс-главе Объединенного комитета начальников штабов США Марке Милли. 

"И один из них сказал мне, Милли, он сказал: Сэр, было бы дешевле, если бы мы оставили все. Я сказал: Откуда этот парень взялся? Совершенно новый самолет стоит $128 млн, да? Я сказал: Вы имеете в виду, что думаете, что дешевле оставить его, чем заправить его небольшим количеством топлива и унести куда-нибудь — даже если вы просто полетите в Пакистан и привезете его домой. Или вы полетите домой, большинство из них смогут совершить этот путь, верно? — Нет, лучше оставить его, сэр", — сказал Трамп, не уточняя контекста.

Он отметил, что "не хочет рассказывать, через что ему пришлось пройти с этими людьми". 

"Одни из самых тупых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни", — заявил политик.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко
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выборы в СШАдональд трампреспубликанская партияМарк Милли
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