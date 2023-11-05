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Зеленский о "24 часах" Трампа: Мне хватит 24 минут объяснить – так легко войну не окончить

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 16:44
Зеленский о
Володимир Зеленський скриншот з відео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова 45-го президента США Дональда Трампа, который в марте 2023-го заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". Зеленский в интервью NBC сказал, что ему хватит 24 минут, чтобы объяснить Трампу, что остановить войну так быстро не получится.

Зеленский пригласил бывшего лидера Штатов в зону боевых действий, заявив, что Трамп "не может управлять этой войной".

"Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты", – заявил Зеленский.

Украинский лидер заявил, что 24 минуты вместо 24 часов ему понадобятся на то, чтобы объяснить Трампу, что он не может положить конец войне так легко, как он думает.

Зеленский подчеркнул, что с российским диктатором Владимиром Путиным невозможно договориться о мире, даже если Трамп попытается.

"Если он не пытается и если он не готов отдать нашу территорию этому ужасному человеку, Путину, если вы не готовы отдать ее, если вы не готовы отдать нашу независимость, он не сможет с этим справиться", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнадональд трамп
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