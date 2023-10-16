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Байден пояснив похід на другий термін: Ми маємо придушити Путіна і зробити світ кращим

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 07:14
Байден пояснив похід на другий термін: Ми маємо придушити Путіна і зробити світ кращим - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

Президент США Джо Байден пояснив, чому він балотуватиметься на другий термін у 2024 році. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CBS News.

За його словами, коли він обирався у 2020 році, то говорив, що світ переживає переломний момент.
Він зазначив, що необхідно нормалізувати ситуацію на Близькому Сході та в Європі.

"Уявіть собі, що станеться, якщо ми фактично об'єднаємо всю Європу, а Путіна нарешті придушать там, де він не зможе створювати ті проблеми, які він створював. У нас є величезні можливості, величезні можливості зробити світ кращим", – сказав Байден.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем і заявив, що Україна переможе.
  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

Дивіться також: Один із конкурентів Трампа й Десантіса виступив проти допомоги Україні: відео

Дмитро Гриниченко
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