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Байден объяснил поход на второй срок: Мы должны подавить Путина и сделать мир лучше

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 07:14
Байден объяснил поход на второй срок: Мы должны подавить Путина и сделать мир лучше - Фото
Джо Байден (Фото: EPA/Samuel Corum)

Президент США Джо Байден объяснил, почему он будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью каналу CBS News.

По его словам, когда он избирался в 2020 году, то говорил, что мир переживает переломный момент.
Он отметил, что необходимо нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе. 

"Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят там, где он не сможет создавать те проблемы, которые он создавал. У нас есть огромные возможности, огромные возможности сделать мир лучше", — сказал Байден.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

Дмитрий Гриниченко
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