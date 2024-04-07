WP узнал, как Трамп хочет остановить войну. Украина якобы должна уступить Крым и Донбасс

Предложение Трампа, как утверждает WP, состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничному региону Донбасса России

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Allison Dinner)

Журналисты американской газеты The Washington Post узнали, в чем состоит "мирный план" 45-го президента США Дональда Трампа. По словам неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом, речь идет якобы о территориальных уступках – сдаче Крыма и Донбасса России.

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В марте 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах он якобы сможет остановить российское полномасштабное вторжение в Украину "за 24 часа". После этого он неоднократно возвращался к этой теме, никогда не уточняя, что именно имеет в виду.

По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничному региону Донбасса России.

Экс-президент США якобы заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят найти выход", и что люди в некоторых частях Украины "согласились быть частью России", утверждает источник WP.

Предвыборный штаб Трампа, как отметили в The Washington Post, отказался прямо отвечать на вопросы.

"Любые предположения относительно плана Трампа исходят из неназванных и неинформированных источников, не имеющих никакого представления о том, что происходит или что произойдет", – заявила представитель штаба Каролайн Ливитт.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать великую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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