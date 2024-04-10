Зеленський: Якщо "мирний план" Трампа – про те, щоб віддати території Росії, то це примітивний план

Президент заявив, що якщо у 45-го президента США дійсно є своє бачення закінчення війни, він готовий вислухати його

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що якщо "мирний план" 45-го президента США Дональда Трампа полягає у тому, щоб віддати українські території Росії, то це "дуже примітивний план".

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"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це ідея дуже примітивна", – сказав глава держави.

Водночас якщо Трамп дійсно має своє бачення закінчення війни, Зеленський каже, що готовий обговорити це з ним.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати", – висловився президент.

7 квітня видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. В матеріалі йдеться, що пропозиція 45-го президента США полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.

Наступного дня радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

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