У Трампа назвали фейком матеріал WP про "мирний план", який полягає у здаванні Криму та Донбасу

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав "фейком" повідомлення The Washington Post про те, що у кандидата в президенти США від Республіканської партії є "секретний план" завершення війни в Україні, який нібито передбачає передавання Росії Криму та Донбасу. Про це Міллер повідомив у коментарі виданню The New York Post.

"Це все фейкові новини від The Washington Post. Вони просто вигадують це. Президент Трамп – єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про продовження вбивств", – заявив Міллер.

Також він зазначив, що Трамп не погодиться на жоден мирний план, поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.

7 квітня видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників повідомило, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає у територіальних поступках агресору. В матеріалі йдеться, що пропозиція 45-го президента США полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.

Після перемоги на перших президентських кокусах в Айові 16 січня Трамп згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "прекрасно знає" російського диктатора Путіна та Зеленського.

23 лютого президент Зеленський заявив, що Трамп не зможе "закінчити війну за 24 години" у разі його повернення до Білого дому.

