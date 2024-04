У Трампа назвали фейком сообщение WP о "мирном плане" со сдачей Крыма и Донбасса

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Советник избирательной кампании Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал "фейком" сообщение The Washington Post о том, что у кандидата в президенты США от Республиканской партии есть "секретный план" завершения войны в Украине, якобы предполагающий передачу России Крыма и Донбасса. Об этом Миллер сообщил в комментарии изданию The New York Post.

"Это все фейковые новости от The Washington Post. Они просто придумывают это. Президент Трамп – единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о продолжении убийств", – заявил Миллер.

Также он отметил, что Трамп не согласится ни на один мирный план, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.

7 апреля издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что Трамп в частных разговорах рассказывал о "мирном плане", который заключается в территориальных уступках агрессору. В материале говорится, что предложение 45-го президента США состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России в обмен на прекращение огня.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он еще раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "окончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

