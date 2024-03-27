Трамп делает заявления для аудитории США, но он прав о расходах на оборону — союзники

Певкур заявил, что НАТО стоит сохранять единство, но больше инвестировать в оборону

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддержал позицию 45-го президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы Европа выделяла больше средств на собственную оборону. Об этом он сообщил в интервью Телеграфу.

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По его словам, когда Трамп говорит о расходах НАТО на оборону, то главным образом эти заявления адресованы на внутреннюю аудиторию в США.

"Потому что я на 100% уверен, что настолько, насколько Европе нужны США, Штаты нуждаются и в Европе. Мы были вместе в Афганистане. Сейчас мы вместе с США в Ираке. Мы защищаем мир в разных частях света", — сказал Певкур.

Он отметил, что Трамп прав в том смысле, что каждая страна Европы должна инвестировать как минимум 2% ВВП в оборону.

"Мы также говорили об этом и даже больше. Мы говорили, что нужно инвестировать не менее 2,5%, возможно, даже 3%. Но ключевой посыл НАТО всегда был одним и тем же: вместе мы сильнее", — заявил глава ведомства.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

9 марта 2024 года Трамп назвал Байдена "идиотом, с которым [Путин] может справиться".

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