Трамп обозвал Байдена "идиотом". Якобы из-за него Путин угрожает ядерной войной

45-й президент США заявил, что если бы Соединенные Штаты возглавлял он – все были бы в безопасности

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/John Mabanglo)

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена "идиотом", с которым российский диктатор Владимир Путин "может справиться". Об этом он заявил перед своими избирателями в Джорджии.

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"Если бы у вас был действительно способный президент, как я, то мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", – сказал Трамп.

После победы на первых президентских кокусах в Айове 16 января Трамп упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "прекрасно знает" российского диктатора Путина и Зеленского.

23 февраля президент Зеленский заявил, что Трамп не сможет "закончить войну за 24 часа" в случае его возвращения в Белый дом.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

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