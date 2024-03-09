У суботу, 9 березня, вийшов перший в рамках весняної передвиборчої медіакампанії відеоролик американського президента США Джо Байдена. Чинний американський лідер, який претендує на переобрання, акцентував на тому, що його вік є його перевагою, а також розкритикував політику свого опонента Дональда Трампа.

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"Дивіться, я не молодий хлопець. Це не секрет. Але ось у чому справа: я розумію, як зробити щось для американського народу", – сказав Байден у рекламному ролику.

Він нагадав, як керував країною під час пандемії COVID-19, заявив про сильну економіку Штатів, наголосив на зниженні цін на ліки, що відпускаються за рецептом, ухваленні двопартійного закону про інфраструктуру та зобов’язанні захистити репродуктивне здоров’я.

"Дональд Трамп вважає, що завдання президента – піклуватися про Дональда Трампа. Я вважаю, що завдання президента – боротися за вас, американський народ, і це те, що я роблю", – заявив Байден.

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Байден завершив ролик жартом: "Дивіться, я дуже молодий, енергійний і привабливий, на біса я це роблю?".

Байден відстає від Трампа в усіх семи ключових штатах, свідчать опубліковані 1 березня результати опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Іноземні дипломати побоюються, що якщо Трамп переможе на виборах, він може вивести США із НАТО.

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