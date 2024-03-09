Байден розкритикував Трампа за зустріч із Орбаном, який "шукає диктатури"

Байден наголосив, що він бачить майбутнє, де США захищатимуть демократію, а не применшуватимуть її

Президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що представник Будапешта "шукає диктатури". Про це Байден сказав під час передвиборчого мітингу, передає The Guardian.

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У п'ятницю, 8 березня, Орбан вирушив до Флориди, щоб зустрітися зі своїм "хорошим другом" Трампом. Орбан неодноразово висловлював надію на повернення республіканця до влади у США.

"Ви знаєте, з ким він (Трамп, – ред.) зустрічається сьогодні у Мар-а-Лаго? <…> Орбан з Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури", – сказав Байден.

Американський лідер наголосив, що він бачить майбутнє, де Штати захищатимуть демократію, а не применшуватимуть її.

Трамп під час зустрічі похвалив Орбана як "фантастичного лідера", а Орбан, своєю чергою, заявив, що Угорщині "потрібен мир", і "його ім'я" – Трамп.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Також прем'єр-міністр Угорщини вважає, що якби у 2022 році президентом США був Трамп, то війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

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