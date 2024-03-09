Байден раскритиковал Трампа за встречу с Орбаном, который "ищет диктатуру"

Байден подчеркнул, что он видит будущее, где США будут защищать демократию, а не уменьшать ее

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах Дональда Трампа за встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявив, что представитель Будапешта "ищет диктатуру". Об этом Байден сказал во время предвыборного митинга, передает The Guardian.

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В пятницу, 8 марта, Орбан отправился во Флориду, чтобы встретиться со своим "хорошим другом" Трампом. Орбан неоднократно выражал надежду на возвращение республиканца к власти в США.

"Вы знаете, с кем он (Трамп, – ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? <…> Орбан из Венгрии, прямо заявивший, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры", – сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что он видит будущее, где Штаты будут защищать демократию, а не уменьшать ее.

Трамп во время встречи похвалил Орбана как "фантастического лидера", а Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрии "нужен мир", и "его имя" – Трамп.

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

Также премьер-министр Венгрии считает, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп, то войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "является нормальным в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

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