"Фантастичний лідер" Орбан та Трампове "ім'я миру": угорський прем'єр відвідав Флориду – фото

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишній президент США Дональд Трамп (Фото: EPA)

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщині "потрібен мир", а його "ім'я" — 45-й американський президент Дональд Трамп. Трамп, своєю чергою, похвалив Орбана як "фантастичного лідера". Про це стало відомо з Instagram Орбана, а також зі слів співрозмовників видання CNN.

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"Моя зустріч із президентом Дональдом Трампом робить мене щасливим. Президент Трамп був президентом миру, він викликав повагу у світі й тим самим створив умови для миру", — наголосив Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що під час його президентства на Близькому Сході та в Україні нібито "був мир". Він переконаний, якби Трамп залишався президентом, то "війни сьогодні не було б".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишній президент США Дональд Трамп (Фото: EPA)

Трамп заявив, що Орбан "не викликає суперечок, тому що він каже: "Так буде", і на цьому все закінчується".

Один зі співрозмовників видання описав зустріч як "світську бесіду" без жодного порядку денного, а інший повідомив, що вона була "дружньою".

Bloomberg зазначило: для Орбана зустріч у п’ятницю стала шансом "позбутися іміджу чорної овечки" та позиціювати себе як потенційний міст між Європою та США, якщо Трамп переможе на виборах.

6 березня голова угорської дипломатії Петер Сійярто заявляв, що прем'єр Угорщини хоче обговорити з Трампом, як зупинити російсько-українську війну.

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Також прем'єр-міністр Угорщини вважає: якби у 2022 році президентом США був Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

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