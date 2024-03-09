"Фантастический лидер" Орбан и Трампа "имя мира": венгерский премьер посетил Флориду- фото

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрии "нужен мир", а его "имя" – 45-й американский президент Дональд Трамп. Трамп, в свою очередь, похвалил Орбана как "фантастического лидера". Об этом стало известно из Instagram Орбана, а также по словам собеседников издания CNN.

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"Моя встреча с президентом Дональдом Трампом делает меня счастливым. Президент Трамп был президентом мира, он вызвал уважение в мире и тем самым создал условия для мира", – заявил Орбан.

Венгерский премьер заявил, что во время его президентства на Ближнем Востоке и в Украине якобы "был мир". Он убежден, если бы Трамп оставался президентом, то "войны сегодня не было бы".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и бывший президент США Дональд Трамп (Фото: EPA)

Трамп заявил, что Орбан "не вызывает споров, потому что он говорит: "Так будет", и на этом все заканчивается".

Один из собеседников издания описал встречу как "светскую беседу" без какой-либо повестки дня, а другой сообщил, что она была "дружеской".

Bloomberg отметило, что для Орбана встреча в пятницу стала шансом "избавиться от имиджа черной овечки" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США, если Трамп победит на выборах.

6 марта глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявлял, что премьер Венгрии хочет обсудить с Трампом, как остановить российско-украинскую войну.

20 декабря венгерский премьер-министр выражал поддержку Трампу после того, как суд признал, что тот не имеет права занимать президентский пост.

Также премьер-министр Венгрии считает, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп – войны в Европе не было бы. Он также убежден, что отношение Трампа "нормально в международной политике", чтобы достигать соглашений на основе национальных интересов.

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