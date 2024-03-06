Сійярто: Орбан зустрінеться з Трампом, щоб вирішити, як зупинити війну в Україні

Очікується, що зустріч відбудеться у резиденції експрезидента США у Флориді

Віктор Орбан та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Szilard Koszticsak)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче обговорити з 45-м президентом США Дональдом Трампом, як зупинити російсько-українську війну. Про це заявив голова угорської дипломатії Петер Сійярто, передає Bloomberg.

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В останній день лютого американська The New York Times писала, що у перший тиждень березня Орбан приїде до резиденції Трампа Мар-а-Лаго, штат Флорида.

За словами Сійярто, зустріч з Трампом буде зосереджена на питанні війни Росії проти України, а також двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

Глава угорського МЗС стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

20 грудня угорський прем'єр-міністр висловлював підтримку Трампу після того, як суд визнав, що той не має права обіймати президентську посаду.

Також прем'єр-міністр Угорщини вважає, що якби у 2022 році президентом США був Трамп – війни в Європі не було б. Він також переконаний, що ставлення Трампа "є нормальним у міжнародній політиці", щоб досягати угод на основі національних інтересів.

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