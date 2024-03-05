Сійярто знову назвав перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана: справа в питанні нацменшин
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року. За його словами, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне" ці права.
Сійярто наголосив, що "поки в Україні не буде створено законодавство, необхідне для відновлення прав угорської національної громади, – умови для зустрічі на вищому рівні просто не можуть бути виконані". Також він зазначив, що офіційна відповідь буде надіслана до Києва у середу.
"Я дуже сподіваюся, що в майбутньому вони відійдуть від цієї догматичної позиції, і я щиро сподіваюся, що вони зможуть показати якийсь прогрес щодо прав меншин", – підкреслив він.
У січні він уже висловлювався подібним чином та зазначав, що "попереду ще довгий шлях до зустрічі" між угорським прем'єр-міністром та Зеленським. Сійярто наголошував, що перед цим Україна має виконати всі умови, надані Угорщиною.
- 21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання – про що говорити".
- 28 грудня Сійярто заявив, що триває робота над організацією зустрічі президента Зеленського з угорським прем’єром, але Будапешт не змінить своєї "мирної" позиції.
- Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.
- Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".
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