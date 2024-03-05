Сійярто знову назвав перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана: справа в питанні нацменшин

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України

Петер Сійярто (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року. За його словами, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне" ці права.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Сійярто наголосив, що "поки в Україні не буде створено законодавство, необхідне для відновлення прав угорської національної громади, – умови для зустрічі на вищому рівні просто не можуть бути виконані". Також він зазначив, що офіційна відповідь буде надіслана до Києва у середу.

"Я дуже сподіваюся, що в майбутньому вони відійдуть від цієї догматичної позиції, і я щиро сподіваюся, що вони зможуть показати якийсь прогрес щодо прав меншин", – підкреслив він.

У січні він уже висловлювався подібним чином та зазначав, що "попереду ще довгий шлях до зустрічі" між угорським прем'єр-міністром та Зеленським. Сійярто наголошував, що перед цим Україна має виконати всі умови, надані Угорщиною.

21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання – про що говорити".

28 грудня Сійярто заявив, що триває робота над організацією зустрічі президента Зеленського з угорським прем’єром, але Будапешт не змінить своєї "мирної" позиції.

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

Читайте також: Кулеба: Суперечки з Угорщиною щодо нацменшин – наслідок вторгнення Росії у 2014 році