Сійярто: Ще довгий шлях до зустрічі між Зеленським та Орбаном – Україна має виконати умови

Очільник угорського МЗС Сійярто заявив, що якщо Україна виконає умови Угорщини – це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що попереду ще довгий шлях до зустрічі між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що перед цим Україна має виконати всі умови, надані Угорщиною, цитує його слова агентство Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними журналістів, 30 січня під час брифінгу після зустрічі в Ужгороді Сійярто сказав, що якщо Україна виконає умови Угорщини – це створить "чистий аркуш" у двосторонніх відносинах і дозволить провести зустріч на вищому рівні.

Зокрема, він підтвердив зміну позиції угорського уряду, про яку сьогодні казав угорський прем'єр, і заявив, що Будапешт відкритий для використання бюджету Європейського союзу для запропонованого пакету допомоги Україні розміром 50 млрд євро, якщо він буде переглядатися щорічно і потребуватиме одностайності країн – членів ЄС.

Читайте також: Кулеба заявив, що пояснював Сійярто, чому немає сенсу в переговорах із Путіним зараз

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року.

Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Україну з візитом (Фото: ОП)

21 грудня 2023 року Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому", але "залишилося лише прояснити одне питання – про що говорити".

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини – "це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин".

28 грудня Сійярто заявив, що наразі триває робота над організацією зустрічі президента Зеленського з угорським прем’єром, але Будапешт не змінить своєї "мирної" позиції.

Читайте також: Сійярто не сказав нічого поганого, а міг, Україна та Угорщина один одному не довіряють — Кулеба