Орбан заявив, що схвалив пропозицію Зеленського про зустріч. Залишилось вирішити, про що говорити
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що схвалив запрошення на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції, передає Sky News.

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Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому".

Якщо це станеться, це буде перша офіційна двостороння зустріч лідерів України та Угорщини з початку повномасштабної війни. 10 грудня вони зіткнулися у гостьовій ложі парламенту Аргентини. Про що говорили – невідомо.

За словами Орбана, Зеленський запропонував йому зустріч раніше цього місяця для проведення переговорів.

"Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишилося лише прояснити одне питання: про що?" – сказав він.

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