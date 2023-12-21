Орбан заявив, що схвалив пропозицію Зеленського про зустріч. Залишилось вирішити, про що говорити

Угорський лідер заявив, що погодився на двосторонню зустріч із Зеленським "у якийсь момент у майбутньому"

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що схвалив запрошення на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції, передає Sky News.

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Орбан заявив, що схвалив запрошення Зеленського провести двосторонню зустріч "у якийсь момент у майбутньому".

Якщо це станеться, це буде перша офіційна двостороння зустріч лідерів України та Угорщини з початку повномасштабної війни. 10 грудня вони зіткнулися у гостьовій ложі парламенту Аргентини. Про що говорили – невідомо.

За словами Орбана, Зеленський запропонував йому зустріч раніше цього місяця для проведення переговорів.

"Я сказав йому, що буду в його розпорядженні. Нам залишилося лише прояснити одне питання: про що?" – сказав він.

6 грудня керівник ОП Єрмак та голова МЗС Угорщини домовилися працювати над зустріччю Зеленського з Орбаном.

Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Однак 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Наступного дня Орбан ветував 50 млрд євро для підтримки України з боку ЄС. За даними FT, країни – члени ЄС можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги.

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