Орбан заявил, что принял предложение Зеленского о встрече. Осталось решить, о чем говорить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принял приглашение на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает Sky News.
Орбан заявил, что принял приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем".
Если это произойдет, это будет первой официальной двусторонней встречей лидеров Украины и Венгрии с начала полномасштабной войны. 10 декабря они столкнулись в гостевой ложе парламента Аргентины. О чем говорили – неизвестно.
По словам Орбана, Зеленский предложил ему встречу ранее в этом месяце для "проведения переговоров".
"Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем?" – сказал он.
- 6 декабря руководитель ОП Ермак и глава МИД Венгрии договорились работать над встречей Зеленского с Орбаном.
- Венгерский премьер неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Однако 14 декабря Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.
- На следующий день Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны ЕС. По данным FT, страны – члены ЕC могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи.
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