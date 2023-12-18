Венгрию в ЕС могут лишить права голоса, чтобы одобрить 50 млрд евро для Украины – FT

Впрочем, многие страны "нервничают из-за использования, по сути, крупнейшего оружия ЕС против государства-члена", пишут журналисты

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских должностных лиц пишет, что страны-члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи Украине на 50 млрд евро в 2024-2027 годах.

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Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском Союзе от 2007 года, позволяющей лишать страну права голоса из-за нарушений европейского законодательства, говорят собеседники журналистов.

FT пишет, что этот процесс может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что Венгрия больше не имеет гарантированного защитника.

Впрочем, многие страны "нервничают из-за использования, по сути, крупнейшего оружия ЕС против государства-члена". По словам чиновников, они надеются убедить Орбана отказаться от вето на финансирование, продемонстрировав ему "настоящую цену изоляции" его страны в блоке.

Если этого не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, хотя это займет время.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем. Возможно, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько различных инструментов. Но, в конце концов, Венгрия не сможет помешать нам предоставлять деньги Украине", – сказал чиновник.

15 декабря премьер-министр Венгрии Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Также Орбан заявил, что правительство в Будапеште не поддержит новый пакет помощи Европейского Союза для Украины, пока блок не выплатит все средства, которые заморозила Еврокомиссия.

15 декабря Министерство иностранных дел приветствовало решение о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы и открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

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