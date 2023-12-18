Угорщину в ЄС можуть позбавити права голосу, щоб схвалити 50 млрд євро для України – FT

Втім, багато країн "нервують через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена", пишуть журналісти

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Газета Financial Times з посиланням на неназваних європейських посадовців пише, що країни-члени Євросоюзу можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги Україні на 50 млрд євро у 2024-2027 роках.

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Йдеться про застосування статті 7 договору про Європейський Союз від 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу через порушення європейського законодавства, кажуть співрозмовники журналістів.

FT пише, що цей процес може заблокувати будь-яка інша держава-член, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника.

Втім, багато країн "нервують через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена". Натомість, за словами чиновників, вони сподіваються переконати Орбана відмовитися від вето на фінансування, продемонструвавши йому "справжню ціну ізоляції" його країни в блоці.

Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час.

"Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні", – сказав чиновник.

15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на виділення 50 млрд євро для підтримки України з боку Європейського Союзу.

Також Орбан заявив, що уряд у Будапешті не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, поки блок не виплатить усі кошти, які заморозила Єврокомісія.

15 грудня Міністерство закордонних справ привітало рішення щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки та відкриття переговорів щодо вступу України в Європейський Союз.

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