Сийярто: Еще долгий путь до встречи Зеленского и Орбана – Украина должна выполнить условия
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предстоит еще долгий путь до встречи между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что перед этим Украина должна выполнить все условия, выдвинутые Венгрией, цитирует его слова агентство Reuters.

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По данным журналистов, 30 января во время брифинга после встречи в Ужгороде Сийярто сказал, что если Украина выполнит условия Венгрии – это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

В частности, он подтвердил изменение позиции венгерского правительства, о которой сегодня говорил венгерский премьер, и заявил, что Будапешт открыт для использования бюджета Европейского союза для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро, если оно будет пересматриваться ежегодно и потребует единодушия стран – членов ЕС. 

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Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, на что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Україну з візитом (Фото: ОП)
Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)
  • 21 декабря 2023 года Орбан заявил, что одобрил приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос – о чем говорить".
  • По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств".
  • 28 декабря Сийярто заявил, что сейчас идет работа над организацией встречи президента Зеленского с венгерским премьером, но Будапешт не изменит своей "мирной" позиции.

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