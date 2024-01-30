Сийярто: Еще долгий путь до встречи Зеленского и Орбана – Украина должна выполнить условия

Глава венгерского МИД Сийярто заявил, что если Украина выполнит условия Венгрии – это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что предстоит еще долгий путь до встречи между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что перед этим Украина должна выполнить все условия, выдвинутые Венгрией, цитирует его слова агентство Reuters.

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По данным журналистов, 30 января во время брифинга после встречи в Ужгороде Сийярто сказал, что если Украина выполнит условия Венгрии – это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.

В частности, он подтвердил изменение позиции венгерского правительства, о которой сегодня говорил венгерский премьер, и заявил, что Будапешт открыт для использования бюджета Европейского союза для предложенного пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро, если оно будет пересматриваться ежегодно и потребует единодушия стран – членов ЕС.

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Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми оно пользовалось до 2015 года.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, на что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Украину с визитом (Фото: ОП)

21 декабря 2023 года Орбан заявил, что одобрил приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос – о чем говорить".

По словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, потенциальные переговоры будут касаться двусторонних отношений Украины и Венгрии – "это широкий спектр, и он не сводится к вопросам нацменьшинств".

28 декабря Сийярто заявил, что сейчас идет работа над организацией встречи президента Зеленского с венгерским премьером, но Будапешт не изменит своей "мирной" позиции.

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