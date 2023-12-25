Не лише нацменшини. У Зеленського назвали теми майбутніх переговорів з Орбаном

Жовква заявив, що Зеленський та Орбан обговорюватимуть не лише питання національних меншин в Україні

Віктор Орбан і Володимир Зеленський (Фото: EPA/PETER KLAUNZER)

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква назвав теми майбутніх переговорів між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини.

"А це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин", – сказав Жовква.

Він зазначив, що у питанні нацменшин було проголосовано рамковий закон, який рекомендували Європейська та Венеціанська комісії.

"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", — заявив чиновник.

Нещодавно Орбан заявив, що прийняв пропозицію Зеленського щодо переговорів у майбутньому.

6 грудня керівник ОП Єрмак і глава МЗС Угорщини домовилися працювати над зустріччю Зеленського з Орбаном.

Угорський прем'єр неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів про вступ України до блоку. Однак 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України до ЄС. Орбан під час голосування вийшов із зали.

Наступного дня Орбан ветував 50 млрд євро для підтримки України з боку ЄС. За даними FT, країни-члени ЄС можуть позбавити Угорщину права голосу, щоб ухвалити пакет допомоги.

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