Не лише нацменшини. У Зеленського назвали теми майбутніх переговорів з Орбаном
Віктор Орбан і Володимир Зеленський (Фото: EPA/PETER KLAUNZER)

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква назвав теми майбутніх переговорів між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, потенційні переговори стосуватимуться двосторонніх відносин України й Угорщини.

"А це широкий спектр, і він не зводиться до питань нацменшин", – сказав Жовква.

Він зазначив, що у питанні нацменшин було проголосовано рамковий закон, який рекомендували Європейська та Венеціанська комісії.

"Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано", — заявив чиновник.

Нещодавно Орбан заявив, що прийняв пропозицію Зеленського щодо переговорів у майбутньому.

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