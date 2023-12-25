Не только нацменьшинства. У Зеленского назвали темы будущих переговоров с Орбаном

Жовква заявил, что Зеленский и Орбан будут обсуждать не только вопрос национальных меньшинств в Украине

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: EPA/PETER KLAUNZER)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква назвал темы будущих переговоров между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сообщил в интервью агенству Интерфакс-Украина.

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По его словам, потенциальные переговоры будут касаться двухсторонних отношений Украины и Венгрии.

"А это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", — сказал Жовква.

Он отметил, что в вопросе нацменьшинств был принят рамочный закон, который рекомендовали Европейская и Венецианская комиссии.

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", — заявил чиновник.

Недавно Орбан заявил, что принял предложение Зеленского о переговорах в будущем.

6 декабря руководитель ОП Ермак и глава МИД Венгрии договорились работать над встречей Зеленского с Орбаном.

Венгерский премьер неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров о вступлении Украины в блок. Однако 14 декабря Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала.

На следующий день Орбан ветировал выделение 50 млрд евро для поддержки Украины со стороны ЕС. По данным FT, страны – члены ЕC могут лишить Венгрию права голоса, чтобы принять пакет помощи.

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