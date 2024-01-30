Кулеба заявив, що пояснював Сійярто, чому немає сенсу в переговорах із Путіним зараз

Кулеба заявив, що Сійярто пояснював, чому угорці часто зустрічаються з росіянами

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обговорював логіку диктатора Володимира Путіна та можливі переговори з Росією зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Про це він повідомив у інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, українська сторона пояснила Сійярто, чому немає сенсу в переговорах із Росією на сьогодні.

Він зазначив, що глава МЗС Угорщини розповідав, чому його країна зберігає контакти з росіянами та як бачить шлях до миру. Також порушувалося питання зустрічі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана та президента Володимира Зеленського.

"Мене непокоїло весь цей час, що від угорців постійно звучала фраза: Поверніть угорській меншості всі права. Я запитав колегу, чи могли б ми отримати вичерпний перелік того, що потрібно повернути? Був озвучений список з 11 пунктів. У більшості з них дуже специфічні освітні речі, в основі багатьох з яких не так фундаментальні перешкоди, як недовіра до України через те, що вони вважають несправедливими діями щодо угорської меншини", — сказав Кулеба.

Дипломат наголосив, що з Угорщиною необхідно говорити, щоб знімати недовіру.

"Тоді стає зрозуміло, що перешкод набагато менше, ніж здавалося. Власне з цією метою і створено спеціальну комісію, яка ретельно розбереться у всіх занепокоєннях", – резюмував міністр.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом із командою прибув до Ужгорода на переговори, що тривали понад шість годин.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді, зокрема, Сійярто уникнув прямої відповіді на запитання, чи Угорщина готова змінити позицію з питання допомоги від ЄС, зазначивши, що "це не двостороннє питання".

Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншості, якими вона користувалася до 2015 року.

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