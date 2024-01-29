Голова МЗС Угорщини Сіярто приїхав до Ужгорода на зустріч з Єрмаком та Кулебою

Напередодні візиту угорський посадовець заявив, що необхідно "зробити все", щоб угорська громада Закарпаття "повернула колишні права"

Фото: Андрій Єрмак

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та очільником української дипломатії Дмитром Кулебою. Про це повідомив Єрмак у Telegram.

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"Працюємо, щоб налагодити відносини, потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові", – написав Єрмак.

У МЗС України зазначили, що сьогоднішні переговори ведуться з метою нормалізації українсько-угорських відносин.

Напередодні візиту Сіярто заявив у Facebook, що в Ужгороді їх чекає "довгий день". Угорський посадовець закцентувався, що необхідно "зробити все", щоб угорська громада Закарпаття "повернула колишні права".

19 січня голова Офісу президента після телефонної розмови із Сіярто повідомив, що Угорщина та Україна налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин.

Фото: Андрій Єрмак

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Видання Financial Times стверджує, що Євросоюз підготував план економічних санкцій проти Угорщини, якщо вона не погодиться із наданням допомоги Україні.

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