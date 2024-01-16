FT: Брюссель перевіряє, скільки зброї країни ЄС надали Україні з початку великої війни

Деякі країни проти цього, оскільки не готові надати повні дані

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Брюссель проводить аудит того, скільки зброї країни-члени Євросоюзу передали Україні від початку великої війни. Результати цієї перевірки мають представити до саміту лідерів ЄС 1 лютого, пише Financial Times з посиланням на трьох неназваних євродипломатів, ознайомлених з питанням.

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За словами одного зі співрозмовників журналістів, аудит спиратиметься на інформацію, надану країнами-членами у відповідь на запити служби. Водночас дипломат додає, що деякі країни виступають проти цього, оскільки не бажають надавати повні дані.

FT зазначає, що рішення про проведення аудиту було схвалено після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав порахувати й порівняти військові постачання країн ЄС Україні.

"Постачання зброї в Україну, заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС, у всякому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – сказав тоді німецький лідер.

Аудит відбувається на тлі спроб Брюсселя і Вашингтона знайти політичний консенсус, який дозволив би погодити пакети фінансової допомоги Україні на загальну суму близько $110 млрд, додають журналісти.

Шольц наголосив, що Німеччина зараз є "найсильнішим прихильником України після США" – на 2024-й передбачено постачання зброї та матеріалів від Берліна на суму 8 млрд євро.

9 січня повідомлялося, що Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні – ці кошти підуть на військове обладнання, пальне та медикаменти.

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила 16 січня, що Київ бачить прогрес у питанні ухвалення нового пакета допомоги у Конгресі.

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