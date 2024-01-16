FT: Брюссель проверяет, сколько оружия страны ЕС передали Украине с начала большой войны

Некоторые страны против этого, поскольку не готовы предоставить полные данные

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Брюссель проводит аудит того, сколько оружия страны-члены Евросоюза передали Украине с начала войны. Результаты этой проверки должны быть представлены к саммиту лидеров ЕС 1 февраля, пишет Financial Times со ссылкой на трех неназванных евродипломатов, ознакомленных с вопросом.

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По словам одного из собеседников журналистов, аудит будет опираться на информацию, предоставленную странами-членами в ответ на запросы службы. В то же время, добавляет дипломат, некоторые страны выступают против этого, поскольку не желают предоставлять полные данные.

FT отмечает, что решение о проведении аудита было одобрено после того, как на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц потребовал сосчитать и сравнить военные поставки стран ЕС Украине.

" Снабжение оружия в Украину, запланированные сейчас большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины ", – сказал тогда немецкий лидер.

Аудит проходит на фоне попыток Брюсселя и Вашингтона найти политический консенсус, который позволил бы согласовать пакеты финансовой помощи Украине на общую сумму около $110 млрд, добавляют журналисты.

Шольц подчеркнул, что Германия сейчас является "сильнейшим поклонником Украины после США" – на 2024-й предусмотрены поставки оружия и материалов от Берлина на сумму 8 млрд евро.

9 января сообщалось, что Швеция перечислит около $5 млн.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила 16 января, что Киев видит прогресс в вопросе принятия нового пакета помощи в Конгрессе.

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