Кулеба: Если закончится оружие, то будем сражаться лопатами. На карте существование нации

Кулеба заявил, что в случае поражения Украины цена наведения порядка в мире будет намного выше

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе принятия Конгрессом США нового пакета помощи Украине "истекает время". Об этом он сообщил в интервью ABC News.

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По его словам, увеличение помощи Украине потенциально позволит избежать прямого столкновения между НАТО и Россией, и тогда воевать уже придется американским военным.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", — сказал Кулеба.

Он отметил, что победа России пошлет сигнал противникам США в мире.

"Если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого еще он сможет остановить в других частях мира? Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации", — заявил глава ведомства.

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