Кулеба: Если закончится оружие, то будем сражаться лопатами. На карте существование нации
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе принятия Конгрессом США нового пакета помощи Украине "истекает время". Об этом он сообщил в интервью ABC News.
По его словам, увеличение помощи Украине потенциально позволит избежать прямого столкновения между НАТО и Россией, и тогда воевать уже придется американским военным.
"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше", — сказал Кулеба.
Он отметил, что победа России пошлет сигнал противникам США в мире.
"Если Запад не способен остановить Россию на Украине, кого еще он сможет остановить в других частях мира? Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами. Потому что на карту здесь для Украины поставлено существование этой нации", — заявил глава ведомства.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.
- Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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