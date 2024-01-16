Кулеба: Якщо закінчиться зброя, то будемо битися лопатами. На карті стоїть існування нації
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у питанні ухвалення Конгресом США нового пакета допомоги Україні "спливає час". Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.
За його словами, збільшення допомоги Україні потенційно дозволить уникнути прямого зіткнення між НАТО та Росією, і тоді воювати вже доведеться американським військовим.
"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що перемога Росії надішле сигнал противникам США у світі.
"Якщо Захід не здатний зупинити Росію в Україні, кого ще він зможе зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту тут для України поставлено існування цієї нації", – заявив глава відомства.
- 4 січня Білий дім заявив, що США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес повинен терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.
- Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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