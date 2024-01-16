Кулеба: Якщо закінчиться зброя, то будемо битися лопатами. На карті стоїть існування нації

Кулеба заявив, що у разі поразки України ціна наведення порядку у світі буде набагато вищою

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у питанні ухвалення Конгресом США нового пакета допомоги Україні "спливає час". Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

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За його словами, збільшення допомоги Україні потенційно дозволить уникнути прямого зіткнення між НАТО та Росією, і тоді воювати вже доведеться американським військовим.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що перемога Росії надішле сигнал противникам США у світі.

"Якщо Захід не здатний зупинити Росію в Україні, кого ще він зможе зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту тут для України поставлено існування цієї нації", – заявив глава відомства.

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