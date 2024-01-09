Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні: на що підуть кошти

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні: ці кошти підуть на військове обладнання, паливо та медикаменти. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

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Фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 млн шведських крон. Гроші підуть на підтримку проєктів, яким бракує фінансування, такі як:

→ закупівля оборонного обладнання;

→ закупівля палива;

→ закупівля медикаментів;

→ закупівля обладнання для розмінування.

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Ще п'ять млн шведських крон буде надано Грузії на проєкти в таких сферах, як:

→ врегулювання криз;

→ кібербезпека;

→ обмін розвідданими.

Раніше міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що країні може загрожувати війна, і закликав співвітчизників робити внесок в оборону.

9 січня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що у 2025 році країна планує спрямувати війська до Латвії у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, попри те, що країна ще не є повноправним членом НАТО.

19 серпня 2023 року Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.

8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але є певні питання, пов'язані з НАТО.

11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).

18 грудня Швеція та Данія домовилися купити Україні БМП CV90 на $191,5 млн.

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