Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні: на що підуть кошти
Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні: ці кошти підуть на військове обладнання, паливо та медикаменти. Про це повідомила пресслужба уряду країни.
Фонд допомоги НАТО Україні отримає 50 млн шведських крон. Гроші підуть на підтримку проєктів, яким бракує фінансування, такі як:
→ закупівля оборонного обладнання;
→ закупівля палива;
→ закупівля медикаментів;
→ закупівля обладнання для розмінування.
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Ще п'ять млн шведських крон буде надано Грузії на проєкти в таких сферах, як:
→ врегулювання криз;
→ кібербезпека;
→ обмін розвідданими.
Раніше міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що країні може загрожувати війна, і закликав співвітчизників робити внесок в оборону.
9 січня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що у 2025 році країна планує спрямувати війська до Латвії у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, попри те, що країна ще не є повноправним членом НАТО.
- 19 серпня 2023 року Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.
- 8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але є певні питання, пов'язані з НАТО.
- 11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).
- 18 грудня Швеція та Данія домовилися купити Україні БМП CV90 на $191,5 млн.
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