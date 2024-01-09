Швеція спрямує у Латвію свої війська для стримування Росії – прем'єр Крістерссон

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Фото: EPA)

У 2025 році Швеція планує спрямувати війська до Латвії у складі очолюваних Канадою сил для стримування Росії від нападу, попри те, що країна ще не є повноправним членом НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час Національної конференції з оборони, його цитує шведська щоденна ранкова газета Dagens Nyheter.

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Крістерссон наголосив, що "не витрачатиме час на очікування остаточної ратифікації" членства країни в НАТО, і попередив, що Росія "намагається дестабілізувати всю Європу" за допомогою погроз, дезінформації та кібератак.

Прем'єр-міністр країни зазначив, що підтримка України з боку Швеції, ЄС і США має тривати. Також, на його думку, "критика недостатньої залученості Америки звучить хибно", якщо ЄС не відстоює свій континент.

Він додав, що "Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою; з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами".

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За словами Крістерссона, Швеція зробить свій внесок у захист і стримування НАТО і готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії.

"Сьогодні я можу сказати, що уряд націлений на те, щоб Швеція брала участь зі скороченим батальйоном в очолюваних Канадою силах у Латвії", — додав він.

Україна, за його словами, продемонструвала, що "найважливішим ресурсом країни у війні є спільна воля до захисту", тому, за його словами, 19 січня Швеція знову запроваджує цивільний обов’язок.

Швеція все ще чекає на схвалення Туреччиною та Угорщиною її заявки на вступ до НАТО, яку вона подала одночасно з Фінляндією у травні 2022 року. Членом НАТО Фінляндія стала у травні 2023 року.

26 вересня 2023 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

3 січня президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

9 січня міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що країні може загрожувати війна, і закликав співвітчизників робити внесок в оборону.

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