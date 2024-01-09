У Швеції закликали готуватися до можливої війни. Просять орієнтуватися на методи України
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що країні може загрожувати війна і закликав співвітчизників робити внесок в оборону. Про це він заявив на щорічній конференції з оборони Folk och Försvar, цитує його The Local.
За його словами, понад 200 років без війни не повинні викликати у шведів хибне почуття безпеки.
"Усім шведам необхідно діяти зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", – сказав Болін.
Він закликав громадян допомогти збудувати "тотальну оборону" Швеції.
Глава відомства закликав шведів звернути увагу на приклад України, яка зустріла повномасштабне вторгнення Росії "тотальним спротивом".
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