У Швеції закликали готуватися до можливої війни. Просять орієнтуватися на методи України

Болін закликав громадян "побудувати тотальну оборону" Швеції і сказав, що мир не є "нерухомою константою"

Карл-Оскар Болін (Фото: EPA/PONTUS LUNDAHL)

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що країні може загрожувати війна і закликав співвітчизників робити внесок в оборону. Про це він заявив на щорічній конференції з оборони Folk och Försvar, цитує його The Local.

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За його словами, понад 200 років без війни не повинні викликати у шведів хибне почуття безпеки.

"Усім шведам необхідно діяти зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна", – сказав Болін.

Він закликав громадян допомогти збудувати "тотальну оборону" Швеції.

Глава відомства закликав шведів звернути увагу на приклад України, яка зустріла повномасштабне вторгнення Росії "тотальним спротивом".

19 серпня 2023 року Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.

8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але є певні питання, пов'язані з НАТО.

11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).

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