Швеція та Данія домовилися купити Україні БМП CV90 на $191,5 млн – близько 20 одиниць

БМП CV-90 (Фото: EPA)

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зустрівся зі своїм данським колегою Трольсом Лундом: посадовці, зокрема, підписали спільну декларацію про наміри подальшої підтримки України у сфері бойових машин піхоти. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.

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"Спочатку Данія зробить фінансовий внесок у розмірі 1,8 млрд данських крон (близько $191,5 млн), а Швеція підтримає закупівлі в межах угоди, укладеної між Агентством оборонного матеріального забезпечення та Україною в липні цього року", – пише відомство.

У декларації про наміри йдеться про те, що сторони працюватимуть над закупівлею для України додаткових бронемашин CV90, які посилять колективну спроможність ЗСУ, пояснюють в повідомленні.

"Це важливий крок для підтримки Сил оборони України разом із Данією. Ми будемо використовувати промисловий потенціал для забезпечення постачань нових CV90 в Україну. CV90 була і є значним доповненням до оборони України після того, як Швеція передала 50 одиниць на початку цього року", – заявив міністр оборони Швеції.

За даними місцевого медіа DR, Йонсон очікує, що до пакета допомоги увійде близько 20 CV90.

Впродовж року Швеція передала Україні 50 CV90, ця техніка зарекомендувала себе як дуже дієва і високо оцінена в Україні, зауважують в уряді країни.

ДОВІДКА. Combat Vehicle 90 – сімейство бойових машин, що стоїть на озброєнні шведської армії з 1993 року. Бойові машини озброєні 40-мм гарматою, а їхня броня захищає від влучання 30-мм снарядів. У Швеції понад 500 таких БМП.

19 серпня Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні.

8 грудня Україна та Швеція обговорили можливість передати ЗСУ літаки Gripen. У Міноборони сподіваються, що Україна отримає літаки, але "є певні питання, пов'язані з НАТО".

11 грудня Швеція оголосила про новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд шведських крон (близько $134 млн).

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