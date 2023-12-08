Міноборони: Триває робота стосовно надання ЗСУ Gripen. Але є питання, пов’язані з НАТО
Представники України та Швеції обговорили спільну роботу у сфері інновацій, а також ймовірне передання Збройним силам України літаків Gripen. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова, його заступника генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена, повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Гаврилюк зазначив, що наразі "триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen".
За його словами, "є певні питання, пов’язані з НАТО", однак він сподівається, що спільними зусиллями країн Україні вдасться отримати ці літаки.
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Головнокомандувач ЗС Швеції зокрема зауважив, що питання передання літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.
"Діалог між нашими країнами триває, тож ми в очікуванні політичних рішень", – сказав Бюден.
За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один з типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.
- У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.
- 15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.
- 22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.
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