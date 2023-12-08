Міноборони: Триває робота стосовно надання ЗСУ Gripen. Але є питання, пов’язані з НАТО

Винищувач Gripen (Фото: EPA, Henrik Montgomery)

Представники України та Швеції обговорили спільну роботу у сфері інновацій, а також ймовірне передання Збройним силам України літаків Gripen. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова, його заступника генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка та верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Гаврилюк зазначив, що наразі "триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen".

За його словами, "є певні питання, пов’язані з НАТО", однак він сподівається, що спільними зусиллями країн Україні вдасться отримати ці літаки.

Фото: Міноборони

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Головнокомандувач ЗС Швеції зокрема зауважив, що питання передання літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

"Діалог між нашими країнами триває, тож ми в очікуванні політичних рішень", – сказав Бюден.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонн, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.



За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один з типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський згадував, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

15 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що навіть усупереч високій якості шведських винищувачів Gripen, на яких вже завершили підготовку українські льотчики, пріоритетом для України залишаються американські F-16.

22 вересня повідомлялося, що Чехія домовляється зі Швецією про тренування українських пілотів на винищувачах шведського виробництва Gripen, які перебувають на озброєнні чеських ВПС.

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