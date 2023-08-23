Винищувачі Gripen для України. Зеленський: Якщо домовимось, буде тренувальна місія
Українська технічна група п'ять тижнів перевірятиме шведські винищувачі Gripen і їх роботу, командувач Повітряних сил також відвідав Швецію, заявив президент Володимир Зеленський. Якщо літак підходитиме Україні, й Швеція буде готова обговорювати передання, то буде встановлено домовленість про тренувальну місію, розповів він під час брифінгу за підсумками саміту Кримської платформи.
"Ми почали говорити зі Швецією. Приїхала наша технічна група, вони будуть п'ять тижнів перевіряти, що стосується Gripen і як вони працюють. Далі, після того, якщо нам буде це технічно повністю підходити, і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати, після цього ми домовимось про тренувальну місію. Саме так ми працювали й по F-16", – сказав президент.
За словами Зеленського, це не простий шлях, але він радий можливості розмови з прем'єром Швеції.
"Після того у прем'єра ми зібрали всіх представників всіх партій, всієї політичної еліти. Ми всіх їх об'єднали, я з ними дуже довго говорив, всі деталі наші представили", – зазначив президент.
Паралельно із цим Швецію відвідав командувач Повітряних сил Микола Олещук разом із фахівцями, і вони почали технічні перевірки, повідомив Зеленський.
"Командувач вже повернувся, і зараз ми над цим працюємо. Якщо буде консенсус у нас після цього, ми почнемо говорити про Gripen, відклали це питання", – підсумував він.
- 19 серпня прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання — ще три кроки.
- Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.
- 21 серпня прем'єр-міністр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама потребує їх для власної оборони.
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