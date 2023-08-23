Винищувачі Gripen для України. Зеленський: Якщо домовимось, буде тренувальна місія

Українська технічна група п'ять тижнів перевірятиме шведські винищувачі Gripen і їх роботу, командувач Повітряних сил також відвідав Швецію, заявив президент Володимир Зеленський. Якщо літак підходитиме Україні, й Швеція буде готова обговорювати передання, то буде встановлено домовленість про тренувальну місію, розповів він під час брифінгу за підсумками саміту Кримської платформи.

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"Ми почали говорити зі Швецією. Приїхала наша технічна група, вони будуть п'ять тижнів перевіряти, що стосується Gripen і як вони працюють. Далі, після того, якщо нам буде це технічно повністю підходити, і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати, після цього ми домовимось про тренувальну місію. Саме так ми працювали й по F-16", – сказав президент.

За словами Зеленського, це не простий шлях, але він радий можливості розмови з прем'єром Швеції.

"Після того у прем'єра ми зібрали всіх представників всіх партій, всієї політичної еліти. Ми всіх їх об'єднали, я з ними дуже довго говорив, всі деталі наші представили", – зазначив президент.

Паралельно із цим Швецію відвідав командувач Повітряних сил Микола Олещук разом із фахівцями, і вони почали технічні перевірки, повідомив Зеленський.

"Командувач вже повернувся, і зараз ми над цим працюємо. Якщо буде консенсус у нас після цього, ми почнемо говорити про Gripen, відклали це питання", – підсумував він.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.

19 серпня прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання — ще три кроки.

Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale.

21 серпня прем'єр-міністр Швеції зазначив, що його країна поки не може передати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама потребує їх для власної оборони.

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