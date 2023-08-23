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Истребители Gripen для Украины. Зеленский: Если договоримся, будет тренировочная миссия

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 19:30
Истребители Gripen для Украины. Зеленский: Если договоримся, будет тренировочная миссия - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Украинская техническая группа пять недель будет проверять шведские истребители Gripen и их работу, командующий Воздушными силами также посетил Швецию, заявил президент Владимир Зеленский. Если самолет будет подходить к Украине, и Швеция будет готова обсуждать передачу, то будет установлена договоренность о тренировочной миссии, рассказал он во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы.

"Мы начали говорить со Швецией. Приехала наша техническая группа, они будут пять недель проверять, что касается Gripen и как они работают. Далее, после того, если нам будет это технически полностью подходить, и если правительство Швеции будет готово это обсуждать, после этого мы договоримся о тренировочной миссии. Именно так мы работали и по F-16", – сказал президент.

По словам Зеленского, это не простой путь, но он рад возможности разговора с премьером Швеции.

"После того, у премьера мы собрали всех представителей всех партий, всей политической элиты. Мы всех их объединили, я с ними очень долго говорил, все детали наши представили", – отметил президент.

Параллельно с этим Швецию посетил командующий Воздушными силами Николай Олещук вместе со специалистами, и они начали технические проверки, сообщил Зеленский.

"Командующий уже вернулся, и сейчас мы над этим работаем. Если будет консенсус у нас после этого, мы начнем говорить о Gripen, отложили этот вопрос", – подытожил он.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.
  • 19 августа пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что в первом приоритете для ПС есть получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.
  • 21 августа премьер-министр Швеции отметил, что его страна пока не может передать Украине истребители Gripen, поскольку сама нуждается в их для собственной обороны.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнашвецияистребительgripen
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