Истребители Gripen для Украины. Зеленский: Если договоримся, будет тренировочная миссия
Украинская техническая группа пять недель будет проверять шведские истребители Gripen и их работу, командующий Воздушными силами также посетил Швецию, заявил президент Владимир Зеленский. Если самолет будет подходить к Украине, и Швеция будет готова обсуждать передачу, то будет установлена договоренность о тренировочной миссии, рассказал он во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы.
"Мы начали говорить со Швецией. Приехала наша техническая группа, они будут пять недель проверять, что касается Gripen и как они работают. Далее, после того, если нам будет это технически полностью подходить, и если правительство Швеции будет готово это обсуждать, после этого мы договоримся о тренировочной миссии. Именно так мы работали и по F-16", – сказал президент.
По словам Зеленского, это не простой путь, но он рад возможности разговора с премьером Швеции.
"После того, у премьера мы собрали всех представителей всех партий, всей политической элиты. Мы всех их объединили, я с ними очень долго говорил, все детали наши представили", – отметил президент.
Параллельно с этим Швецию посетил командующий Воздушными силами Николай Олещук вместе со специалистами, и они начали технические проверки, сообщил Зеленский.
"Командующий уже вернулся, и сейчас мы над этим работаем. Если будет консенсус у нас после этого, мы начнем говорить о Gripen, отложили этот вопрос", – подытожил он.
- 19 августа пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага.
- Командующий Воздушными силами заявил, что в первом приоритете для ПС есть получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.
- 21 августа премьер-министр Швеции отметил, что его страна пока не может передать Украине истребители Gripen, поскольку сама нуждается в их для собственной обороны.
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