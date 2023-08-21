"Нужны самим, мы еще не в НАТО". Швеция пока не может передать Украине истребители Gripen

Швеция пока не может передать Украине истребители Gripen, так как сама нуждается в них для собственной обороны. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в эфире канала TV4.

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По его словам, Швеция еще не вступила в НАТО полноценно, а поэтому истребители необходимы ей для обороны.

Он отметил, что "ничего не исключает в будущем".

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по поставке шведских самолетов Украине нет", — сказал Кристерссон.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, Южно-Африканскую Республику и Таиланд, также решение приобрести JAS 39 приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с нагрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов. Пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения — еще три шага.

Министр обороны Резников рассказал, что уже началось обучение на истребителях F-16 украинских пилотов, инженеров и техников в определенном количестве.

18 августа агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США сообщило, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов сразу, как будет завершена подготовка летчиков. В тот же день советник президента США по национальной безопасности подтвердил эту информацию. Читайте также: США одобрили обучение украинских военных на F-16 в Дании – CNN

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