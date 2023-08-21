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"Потрібні самим, ми ще не в НАТО". Швеція поки не може передати Україні винищувачі Gripen

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 14:59
Ульф Крістерссон (Фото: EPA)

Швеція поки не може передати Україні винищувачі Gripen, оскільки сама потребує їх для власної оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон в ефірі каналу TV4.

За його словами, Швеція ще не вступила до НАТО повноцінно, а тому винищувачі потрібні їй для оборони.

Він зазначив, що "нічого не виключає у майбутньому".

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але поки нових зобов'язань щодо постачання шведських літаків Україні немає", — сказав Крістерссон.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Роботи розпочались у 1979 році, а у 1988-му літак уперше злетів. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки та Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія. "Гріпени" брали участь у міжнародній воєнній операції в Лівії – патрулювали й вели розвідку. Максимальна швидкість на великій висоті – 2130 км/год, на рівні моря – 1225 км/год. Бойовий радіус дії – 700 км (з навантаженням 2000 кг). "Гріпен" має на озброєнні 1×27 мм гармату Mauser BK-27 із боєкомплектом 120 снарядів.
  • Прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання — ще три кроки.
  • Міністр оборони Резніков розповів, що вже розпочалось навчання на винищувачах F-16 українських пілотів, інженерів та техніків в певній кількості.
  • 18 серпня агентство Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомило, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків. Того самого дня радник президента США з нацбезпеки підтвердив цю інформацію.

Читайте також: США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяшвеціяgripenУльф Крістерссон
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