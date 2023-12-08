Минобороны: Идет работа по предоставлению ВСУ Gripen. Но есть вопросы, связанные с НАТО

Истребитель Gripen (Фото: EPA, Henrik Montgomery)

Представители Украины и Швеции обсудили совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу Вооруженным Силам Украины самолетов Gripen. Об этом шла речь во время встречи министра обороны Рустема Умерова, его заместителя генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка и верховного главнокомандующего Вооруженными силами Швеции генерала Микаэля Бюдена, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Гаврилюк отметил, что сейчас "продолжается плодотворная двусторонняя работа по передаче ВСУ самолетов Gripen".

По его словам, "есть определенные вопросы, связанные с НАТО", однако он надеется, что совместными усилиями стран Украине удастся получить эти самолеты.

Фото: Минобороны

Читайте также: "Не существует серебряной пули". Руководителя Пентагона спросили о крылатых ракетах Taurus и истребителях F-16

Главнокомандующий ВС Швеции, в частности, отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

"Диалог между нашими странами продолжается, поэтому мы в ожидании политических решений", – сказал Бюден.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонны, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива, боевой радиус действия увеличен до 1300 км.



За Gripen закреплено звание наиболее экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Истребители Gripen рассматриваются в ВС ВСУ как один из типов самолетов после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую.

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский упоминал, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинских летчиков, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

22 сентября сообщалось, что Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, находящихся на вооружении чешских ВВС.

Читайте также: На Западе говорят, что F-16 не изменят ход войны. ВСУ не согласились и объяснили почему