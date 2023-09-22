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Чехия договаривается об обучении пилотов ВСУ на истребителях Gripen – глава минобороны

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 19:27
Чехия договаривается об обучении пилотов ВСУ на истребителях Gripen – глава минобороны - Фото
Льотчики на тлі винищувача Gripen (фото - U.S. Air Forces)

Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, которые состоят на  вооружении чешских ВВС. Об этом сказала министр обороны страны Яна Чернохова.

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Министр заявила, что Чехия будет и дальше поддерживать Украину, в том числе поставками военной техники и обучением военных.

Кроме того, сказала Чернохова, Чехия сейчас ведет переговоры со Швецией о том, чтобы украинские пилоты могли тренироваться в Чехии на истребителях шведского производства JAS 39 Gripen, которые состоят на вооружении чешских ВВС. 

Хотя F-16 сильнее вооружен, он требует для взлета и посадки качественную взлетно-посадочную полосу и тщательное техническое обслуживание, а Gripen изначально приспособлен для посадки на поврежденную или нештатную полосу и может садиться даже на обычное шоссе. Его также может обслуживать небольшая команда техников в полевых условиях вне авиабазы. 

Читайте также: Sveriges Radio: Украинские летчики испытали шведские истребители Gripen, все прошло хорошо

Сергей Бережной
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чехияшвецияистребителиgripenЯна ЧерноховаJas 39 Gripen
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