Чехия договаривается об обучении пилотов ВСУ на истребителях Gripen – глава минобороны

Чехия договаривается со Швецией о тренировках украинских пилотов на истребителях шведского производства Gripen, которые состоят на вооружении чешских ВВС. Об этом сказала министр обороны страны Яна Чернохова.

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Министр заявила, что Чехия будет и дальше поддерживать Украину, в том числе поставками военной техники и обучением военных.

Кроме того, сказала Чернохова, Чехия сейчас ведет переговоры со Швецией о том, чтобы украинские пилоты могли тренироваться в Чехии на истребителях шведского производства JAS 39 Gripen, которые состоят на вооружении чешских ВВС.

Хотя F-16 сильнее вооружен, он требует для взлета и посадки качественную взлетно-посадочную полосу и тщательное техническое обслуживание, а Gripen изначально приспособлен для посадки на поврежденную или нештатную полосу и может садиться даже на обычное шоссе. Его также может обслуживать небольшая команда техников в полевых условиях вне авиабазы.

В августе президент Владимир Зеленский упоминал о том, что украинские пилоты уже опробовали эти самолеты в Швеции.

15 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что даже вопреки высокому качеству шведских истребителей Gripen, на которых уже завершили подготовку украинские летчики, приоритетом для Украины остаются американские F-16.

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