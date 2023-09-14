Sveriges Radio: Украинские летчики испытали шведские истребители Gripen, все прошло хорошо

Украинским пилотам разрешили испытать шведские истребители JAS Gripen, сообщили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное решение министра обороны страны Пола Юнсона.

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"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", – говорит он.

Ознакомительная подготовка включает испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, и инструктажи для наземного персонала.

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СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Также решение приобрести Gripen приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.

19 августа 2023 года на Банковой сообщили, что украинские летчики тестируют Gripen, но до их теоретического получения "еще три шага".

Командующий ВС ВСУ заявил, что в приоритете – получение американских F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.

21 августа премьер Швеции отметил, что его страна пока не может передать Украине Gripen, поскольку сама нуждается в них для обороны.

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