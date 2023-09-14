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Sveriges Radio: Украинские летчики испытали шведские истребители Gripen, все прошло хорошо

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 13:53
Sveriges Radio: Украинские летчики испытали шведские истребители Gripen, все прошло хорошо - Фото
Летчики на фоне истребителя Gripen (фото — U.S. Air Forces)

Украинским пилотам разрешили испытать шведские истребители JAS Gripen, сообщили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное решение министра обороны страны Пола Юнсона.

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"Ознакомительный тренинг завершен, и, согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", – говорит он.

Ознакомительная подготовка включает испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере, и инструктажи для наземного персонала.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Работы начались в 1979 году, а в 1988-м самолет впервые взлетел. Истребитель экспортировали в Чехию, Венгрию, ЮАР и Таиланд. Также решение приобрести Gripen приняла Бразилия. "Грипены" принимали участие в международной военной операции в Ливии – патрулировали и вели разведку. Максимальная скорость на большой высоте – 2130 км/ч, на уровне моря – 1225 км/ч. Боевой радиус действия – 700 км (с погрузкой 2000 кг). "Грипен" имеет на вооружении 1×27 мм пушку Mauser BK-27 с боекомплектом 120 снарядов.
  • 19 августа 2023 года на Банковой сообщили, что украинские летчики тестируют Gripen, но до их теоретического получения "еще три шага".
  • Командующий ВС ВСУ заявил, что в приоритете – получение американских F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.
  • 21 августа премьер Швеции отметил, что его страна пока не может передать Украине Gripen, поскольку сама нуждается в них для обороны.

Читайте также: Истребители Gripen для Украины. Зеленский: Если договоримся, будет тренировочная миссия

Євген Пилипенко
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